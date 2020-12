Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Koeman met les choses au point pour Riqui Puig !

Publié le 15 décembre 2020 à 15h00 par La rédaction

Alors que la polémique entre Riqui Puig et Ronald Koeman prend de l'ampleur, l'entraîneur du FC Barcelone a souhaité mettre les choses au point dans ce dossier.

Les heures sont difficiles à Barcelone. Sans président depuis la démission de Josep Maria Bartomeu, Carles Tusquets assure cependant l'intérim, en difficulté financière et sportive, et avec un capitaine historique sur le départ, une nouvelle polémique s'est ajoutée au rang des préoccupations catalanes. Et les Blaugrana n'en avaient pas besoin. Riqui Puig non plus d'ailleurs. Le milieu espagnol est considéré comme une pépite à chérir avec un potentiel immense. Mais l'arrivée de Ronald Koeman a complètement changé la donne. L'entraîneur barcelonais souhaitait envoyer son jeune joueur en prêt. Finalement, le milieu de 21 ans est resté, mais son temps de jeu en pâtît avec seulement trois minutes à se mettre sous la dent en Liga, c'était contre Getafe.

« L'entraîneur décide selon l'attitude des joueurs »