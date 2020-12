Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Le vestiaire du Barça remonté contre lui ? La réponse de Koeman !

Publié le 12 décembre 2020 à 15h00 par T.M.

Face aux mauvais résultats du FC Barcelone, le vestiaire du blaugrana commencerait notamment à pointer du doigt Ronald Koeman. Face à ces rumeurs, l’entraîneur blaugrana a souhaité mettre les choses au point.

Depuis le début de la saison, les mauvais résultats s’accumulent pour le FC Barcelone. Et la dernière claque reçue contre la Juventus (0-3) en Ligue des Champions a mis un nouveau coup derrière la tête des Blaugrana. Ronald Koeman nommé sur le banc barcelonais pour remettre l’équipe sur les bons rails, force est de constater qu’il n’a pas encore trouvé la solution. Au fil des matchs, le Néerlandais s’entête dans ses choix et il commencerait notamment à avoir son vestiaire à dos. En effet, selon les informations en provenance d’Espagne, les joueurs du Barça aimerait de moins en moins le 4-2-3-1 et Koeman et ils aimeraient bien que le système change.

« Un mensonge »