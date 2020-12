Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman aurait pris une grande décision pour le recrutement !

Publié le 12 décembre 2020 à 10h00 par A.D.

Désireux de renforcer son effectif cet hiver, Ronald Koeman ne compterait pas mettre la pression à sa direction et serait prêt à attendre l'arrivée du nouveau président le 24 janvier avant d'obtenir gain de cause.

Arrivé sur le banc du FC Barcelone à la fin de la dernière saison, Ronald Koeman n'a pas pu faire de folies lors du dernier mercato estival. Fortement touché par la crise provoquée par le coronavirus, le club catalan n'a pu recruter que Sergino Dest et Miralem Pjanic. Et pourtant, le Barça a laissé plusieurs éléments prendre le large, et notamment Luis Suarez (Atlético), Ivan Rakitic (FC Séville), Nelson Semedo (Wolverhampton) ou Arthur Melo (Juventus). Alors que le Barça éprouve de grosses difficultés à obtenir de bons résultats depuis le début de cet exercice 2020-2021, Koeman voudrait profiter de la fenêtre de transferts hivernale pour renforcer son effectif et relancer sa saison. Toutefois, il pourrait être contraint d'attendre l'arrivée du nouveau président le 24 janvier.

Koeman prêt à attendre le nouveau président pour recruter ?