Barcelone - Malaise : L’énorme coup de gueule d’Antoine Griezmann !

Publié le 9 décembre 2020 à 9h00 par T.M.

Ce mardi, le FC Barcelone a reçu une énorme claque face à la Juventus au Camp Nou (0-3). Un sévère revers qui a suscité la colère d’Antoine Griezmann.

Depuis le début de la Ligue des Champions, le FC Barcelone restait sur un sans faute avec 5 victoires en 5 matchs. Ce mardi, les hommes de Ronald Koeman accueillaient ainsi la Juventus avec l’objectif de terminer en tête du groupe. Si tout le monde attendait avec impatience ses retrouvailles entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, elles ont finalement largement tourné en faveur du Portugais. Auteur d’un doublé sur penalty, CR7 a contribué à la leçon de football donnée par les Italiens au Barça. En face, les Blaugrana n’ont quasiment pas existé. Une nouvelle triste prestation, comme cela a souvent été le cas depuis le début de la saison.

« On a manqué de tout »