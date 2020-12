Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : L'énorme coup de gueule de Ronald Koeman !

Publié le 6 décembre 2020 à 9h00 par La rédaction

Défait sur la pelouse de Cadix, le FC Barcelone a encore perdu des points précieux dans la course au titre. Ronald Koeman a voulu mettre les choses au clair.

Décidément, Cadix aime faire tomber les gros. Après le Real Madrid, c’est Barcelone qui s’est incliné face au promu, ce samedi (1-2). Cadix a fait la différence grâce à des réalisations de Gimenez (8’) et Negredo (63’). Le Barça était pourtant revenu au score grâce à un but contre son camp d’Alcala (58’). Avec cette nouvelle défaite, Barcelone retombe à la 7e place du championnat et pointe désormais à 12 longueurs de leader, l’Atletico de Madrid. Pour Ronald Koeman, rien ne va plus.

« C'est un pas en arrière gigantesque »