Barcelone - Polémique : Luis Suarez au coeur d’une grosse enquête pour son départ ?

Parti du FC Barcelone pour l’Atletico de Madrid lors du dernier mercato, Luis Suarez aurait pu cependant signer à la Juventus. Une opération pour laquelle l’Uruguayen avait passé un test pour obtenir la nationalité italienne. Suspectée de fraude, la Juve a été recadrée par le parquet de Pérouse.

Avant son départ du FC Barcelone pour l’Atletico de Madrid cet été, Luis Suarez aurait pu s’engager à la Juventus et avait même passé un test pour obtenir la nationalité italienne afin de faciliter son transfert à la Vieille Dame . Depuis le mois de septembre, moment du test en question, il est expliqué que le test était trafiqué et que l’ancien attaquant du FC Barcelone avait reçu en amont les questions qui seront posées dans le test. La Fédération italienne avait déjà eu des problèmes à l’époque et c’est désormais au tour de la Juventus désormais d’en faire les frais.

Le parquet de Pérouse s’en prend à la Juventus pour Luis Suarez