Barcelone - Malaise : Antoine Griezmann reçoit un soutien de poids en interne !

Publié le 7 décembre 2020 à 1h00 par H.G.

Alors qu’il connaît un regain de forme ces derniers temps au FC Barcelone, Antoine Griezmann a reçu les félicitations de Guillermo Amor, le directeur des relations institutionnelles du club catalan.

Antoine Griezmann est-il enfin sorti d’un long tunnel au FC Barcelone ? Depuis son arrivée à l’été 2019, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid n’était jamais parvenu à se montrer en évidence au sein du club catalan. Cependant, depuis une interview il y a deux semaines visant à répondre à ses détracteurs et à calmer les polémiques sur sa relation avec Lionel Messi, l’international français semble libéré. Auteur de matchs bien plus reluisants, Antoine Griezmann a été l’auteur d’une splendide réalisation contre le CD Osasuna en Liga et a marqué un but en Ligue des Champions contre le Ferencváros TC en l’espace d’une semaine.

« Antoine marque des buts et il le fait très bien »