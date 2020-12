Foot - Barcelone

Barcelone : Le bel hommage de Lewandowski à Lionel Messi

Publié le 6 décembre 2020 à 9h50 par La rédaction

En difficulté ces dernières semaines, à l'image du FC Barcelone, Lionel Messi a reçu un bel hommage de la part de Robert Lewandowski, affirmant que la Pulga était l'un des meilleurs joueurs de l'histoire.