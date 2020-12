Foot - Barcelone

Barcelone : Le gros coup de gueule de Ronald Koeman !

Publié le 9 décembre 2020 à 9h10 par La rédaction

Sèchement battu par la Juventus (0-3) en Ligue des Champions, le FC Barcelone de Ronald Koeman se retrouve deuxième de son groupe et devrait avoir fort à faire en huitièmes de finale.