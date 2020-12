Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ronald Koeman monte au créneau pour Lionel Messi !

Publié le 7 décembre 2020 à 19h00 par A.D.

Alors qu'il semble avoir un coup de mou depuis le début de la saison, Lionel Messi est sous le feu des critiques. Malgré tout, il peut compter sur le soutien de son coach. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Ronald Koeman a assuré la défense de son capitaine.

Depuis le début de la saison, Lionel Messi semble ne plus avoir la même influence sur le jeu du Barça. Alors qu'il a perdu de sa superbe, le capitaine et numéro 10 du FC Barcelone n'est pas épargné par les critiques ces dernières semaines. A tel point qu'il est considéré par certains comme le principal responsable du début de saison poussif catalan. Interrogé en conférence de presse sur Lionel Messi, Ronald Koeman a tenu à lui apporter son soutien.

«Messi est très important parce que la plupart de nos actions viennent de lui»