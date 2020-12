Foot - Barcelone

Barcelone : Opposé au PSG en Ligue des Champions, le Barça y croit !

Publié le 15 décembre 2020 à 5h30 par T.M.

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions en a décidé ainsi, le FC Barcelone va retrouver le PSG. Une rencontre évoquée par Guillermo Amor, dirigeant blaugrana.

Après la remontada de 2017, le FC Barcelone et le PSG vont à nouveau se croiser en Ligue des Champions. En terminant deuxièmes de leur groupe, les Blaugrana savaient qu’un gros les attendaient pour les huitièmes de finale. Et le tirage au sort ce lundi n’a pas épargné les hommes de Ronald Koeman qui devront affronter le PSG. Un rendez-vous très important puisque cela rappelle la remontada ou marquera également les retrouvailles entre Lionel Messi et Neymar. Toutefois, pour le Barça, actuellement en difficulté, cela pourrait être compliqué, mais Guillermo Amor y croit pour son club.

« Nous avons nos chances »