Barcelone - Malaise : Messi, Suarez... Ces révélations sur les tensions au sein du Barça !

Publié le 13 décembre 2020 à 19h00 par H.G.

Alors qu’il a fréquemment été annoncé que le vestiaire du FC Barcelone était sujet à de profondes tensions, le problème aurait en partie été réglé après plusieurs départs ces derniers mois.

Cet été, Ronald Koeman s’est attelé à renouveler l’effectif du FC Barcelone après une saison 2019/2020 cauchemardesque soldée par un 8-2 en Ligue des Champions face au Bayern Munich. Par conséquent, plusieurs cadres sur le déclin ont quitté le club catalan dans la droite lignée de ce grand plan de renouvellement initié par l’entraîneur néerlandais. Seulement voilà, il se pourrait que le travail de Ronald Koeman n’ait pas uniquement servi à donner un nouveau souffle à un effectif en fin de cycle, mais aussi à apaiser certaines tensions apparues du temps où Ernesto Valverde était l’entraîneur du FC Barcelone.

La gestion d’Ernesto Valverde avec Luis Suarez et Lionel Messi aurait provoqué des remous !