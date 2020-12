Foot - Barcelone

Barcelone - Clash : L'énorme coup de gueule de Koeman envers Riqui Puig !

Publié le 13 décembre 2020 à 16h00 par La rédaction

En manque de temps de jeu depuis l'arrivée de Ronald Koeman, la relation entre le technicien néerlandais et Riqui Puig serait au plus bas, alors que l'entraineur Blaugrana reprocherait à son joueur de faire filtrer des informations privées dans la presse .

Considéré comme l'un des plus grands talents du FC Barcelone, Riqui Puig pourrait toutefois quitter la Catalogne par la petite porte l'été prochain. En manque de temps de jeu depuis l'intronisation de Ronald Koeman à la tête de l'équipe première, le jeune international espagnol n'a toujours pas prolongé son contrat avec les Blaugrana , et sera ainsi libre en juin 2021. Après avoir pu bénéficier d'un temps de jeu assez important sous les ordres de Quique Setien, Riqui Puig serait ainsi frustré par son manque de temps de jeu. Pour Ronald Koeman, si le jeune milieu de 21 ans ne joue pas, c'est qu'il y a une raison : « Je n'aime pas individualiser et parler d'un seul joueur. Un entraîneur analyse son équipe et ce que les joueurs peuvent apporter, et à la fin décide quelle équipe commence. Nous avons 25 joueurs et si vous n'avez pas de minutes, c'est pour quelque chose » . Et cette raison pourrait bien être extra-sportive...

« Tu es une taupe »