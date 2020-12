Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Griezmann et Koeman confirment la crise au Barça !

Publié le 10 décembre 2020 à 3h45 par A.M.

La défaite du FC Barcelone contre la Juventus mardi soir (0-3) enfonce un peu plus les Catalans dans la crise, ils ne s'en cachent pas.

En s'inclinant lourdement contre la Juventus (0-3), le FC Barcelone a laissé filer la première place de son groupe de Ligue des Champions aux Turinois, et confirme ses difficultés actuelles. Ronald Koeman a d'ailleurs dressé un constat accablant en conférence de presse : « Je suis préoccupé parce que j’ai vu une équipe sans confiance ni agressivité. Peut-être que c’est de la peur vu notre situation actuelle. Mais il y a suffisamment de qualité et nous devons afficher notre personnalité. Ils (les Turinois) l’ont prouvé plus que nous . » De son côté, Antoine Griezmann n'a pas mâché ses mots au micro de Movistar .

Griezmann est très agacé