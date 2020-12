Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : La sortie lourde de sens de ce joueur sur Ronald Koeman !

Publié le 13 décembre 2020 à 22h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone n’est pas auteur d’un début de saison reluisant, Ronald Koeman conserverait toujours la confiance de son vestiaire à l’heure actuelle.

« Je me sens soutenu par les joueurs. J'essaie toujours de respecter les joueurs et de les soutenir. Mais s'il y a des erreurs, il faut le dire », affirmait ce samedi Ronald Koeman en conférence de presse. Par ces mots, l’entraineur du FC Barcelone affirmait qu’il ne se sentait pas dans une position délicate vis à vis de son vestiaire, et ce malgré le contexte délicat régnant en interne. En effet, alors que l’élection présidentielle du club catalan aura lieu le 24 janvier prochain, le Barça est sportivement à la peine en ce début de saison. Seulement 10e au classement de la Liga en attendant la réception du Levante UD ce dimanche soir, le FC Barcelone n’a terminé qu’en deuxième position de son groupe en Ligue des Champions, derrière la Juventus.

« Il y a un bon feeling avec l’entraîneur »