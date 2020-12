Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : De grosses tensions dans le vestiaire du Barça ?

Publié le 15 décembre 2020 à 0h30 par La rédaction

En manque de temps de jeu et accusé de faire fuiter des informations confidentielles dans les médias par Ronald Koeman, Riqui Puig serait loin de faire l'unanimité en interne au FC Barcelone, que ce soit auprès du staff ou de ses coéquipiers...

Distancé en championnat par le Real Madrid et l'Atletico de Madrid, le FC Barcelone traverse une crise sportive, mais également interne. Alors que certains choix de Ronald Koeman posent question depuis quelques semaines, notamment sur le manque de temps de jeu de jeunes prometteurs comme Carles Alena ou Riqui Puig, une polémique a vu le jour récemment concernant le jeune espagnol. Mécontent de son temps de jeu, Riqui Puig aurait fait fuiter des informations privées dans la presse, provoquant la colère de Ronald Koeman devant l'ensemble de ses coéquipiers, le qualifiant même de taupe. Des rumeurs que le technicien néerlandais a refusé de commenter en conférence de presse ce dimanche : « Ce n'est pas une question d'extrasportif. Je sais que quelque chose est sorti dans la presse à ce sujet. C'est un truc entre le vestiaire et le personnel technique, rien de plus. Riqui s'échauffait aujourd'hui pour entrer dans un match compliqué, mais quand nous avons marqué, je pensais que ce n'était pas bon pour le résultat » . Toutefois, les propos de l'ancien sélectionneur des Pays-Bas n'aurait pas laissé indifférent le vestiaire, et certains joueurs seraient particulièrement remontés contre Riqui Puig...

Le vestiaire contre Riqui Puig ?