Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Jordi Alba monte au créneau pour Lionel Messi !

Publié le 14 décembre 2020 à 15h00 par A.D.

Alors qu'il semble avoir perdu en efficacité devant le but depuis le début de saison, Lionel Messi a offert la victoire au Barça ce dimanche face à Levante. Après la rencontre, Jordi Alba n'a pas manqué d'apporter son soutien à son capitaine.

Depuis le début de la saison, Lionel Messi pêche dans la finition avec le FC Barcelone. Ce qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines. Alors qu'il n'avait pas inscrit le moindre but lors des trois derniers matchs, Leo Messi s'est rattrapé face à Levante ce dimanche soir. En effet, La Pulga a inscrit l'unique but de la rencontre, offrant une victoire précieuse au FC Barcelone. Interrogé après Barça-Levante (1-0) sur les difficultés de Lionel Messi depuis le début de saison, Jordi Alba a tenu à prendre sa défense.

«Leo nous a fait gagner aujourd'hui grâce à son but»