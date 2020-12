Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Koeman en clash avec l'un de ses joueurs ? Il répond !

Publié le 14 décembre 2020 à 10h00 par La rédaction

Après les révélations d’un accrochage entre Ronald Koeman et Riqui Puig dans la presse, la situation du joueur formé au Barça semble encore se dégrader. Après la victoire des Blaugrana dimanche soir, l’entraîneur a évoqué le dossier.

S’il a pu faire ses premiers pas au plus haut niveau sous les ordres de Quique Setien, Riqui Puig s’épanouie beaucoup moins sous les ordres de Ronald Koeman. Très peu utilisé par l’entraîneur néerlandais, le jeune catalan serait même prié de faire ses valises lors du prochain mercato, à l’instar d’indésirables comme Junior Firpo ou Samuel Umtiti. Récemment, El Pais dévoilait que le joueur sorti de La Masia était même dans le collimateur de son entraîneur, qui l’aurais traité de « taupe » lors d’une séance d’entraînement. Un accrochage source de divisions au sein du vestiaire.

« C’est entre le vestiaire et le personnel technique »