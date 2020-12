Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Lionel Messi perd patience !

Publié le 16 décembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Incité à s’engager au PSG par Neymar et Leandro Paredes notamment, Lionel Messi aurait via son père et représentant renforcé ses liens avec le Qatar et QSI. Chose que Jorge Messi n’a pas mis longtemps à nier. Explications.

Après la victoire du PSG contre Manchester United en Ligue des champions il y a presque deux semaines de cela, Neymar interpellait son ancien coéquipier au FC Barcelone pour qu’il le rejoigne au Paris Saint-Germain la saison prochaine lorsque son contrat sera arrivé à expiration au Barça . Compatriote de Messi, Leandro Paredes assurait par la suite que les portes du PSG étaient ouvertes pour le capitaine du FC Barcelone et de l’Albiceleste. À l’instant T, une arrivée de Messi au PSG aurait de plus grandes chances de se concrétiser qu’à Manchester City. Néanmoins, certaines informations circulant dans la presse ne plaisent pas au clan Messi.

Rendez-vous ou pas rendez-vous au Consulat du Qatar ?