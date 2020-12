Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola aurait pris une grande décision dans le dossier Lionel Messi !

Publié le 15 décembre 2020 à 11h15 par T.M.

En cas de départ de Lionel Messi du FC Barcelone, cela pourrait surtout se jouer entre Manchester City et le PSG. Mais actuellement, c’est bien Leonardo qui aurait l’avantage. Explications.

Pour Lionel Messi, l’avenir est encore loin d’être clair. Alors qu’une partie de ce flou devrait se dissiper au 24 janvier avec l’élection du nouveau président du FC Barcelone, le successeur de Josep Maria Bartomeu devra encore toutefois les bons arguments pour convaincre l’Argentin de prolonger. Si tel n’était pas le cas, Messi pourrait alors s’en aller librement à la fin de la saison. Pour aller où ? Deux clubs destinations reviennent le plus souvent : le PSG et Manchester City. Et si les Citizens étaient proches de récupérer Lionel Messi durant l’été, cette fois, cela pourrait ne pas être le cas.

Avantage PSG ?