Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une bombe sur une arrivée de Lionel Messi !

Publié le 15 décembre 2020 à 8h15 par T.M.

Depuis l’annonce de Neymar concernant son souhait de retrouver Lionel Messi, tout le monde s’enflamme sur une possible arrivée de l’Argentin au PSG. Un scénario exceptionnel qui tend pourtant à se confirmer selon les échos en provenance d’Espagne.

Verra-t-on à nouveau le duo Neymar-Lionel Messi ? Et sous quel maillot ? Alors que le joueur du PSG a fait part de son envie de retrouver l’Argentin, désormais, tout le monde ne parle que de ce feuilleton. Il faut dire que l’avenir de la Pulga est très incertain étant donné que son contrat expire à la fin de la saison. Messi pourrait débarquer librement au PSG. Leonardo pourrait donc frapper un coup incroyable sur le marché des transferts, lui qui avait déjà révélé avoir pensé à Lionel Messi durant l’été, quand ce dernier souhaitait faire ses valises.

Un rapprochement Qatar-Messi ?