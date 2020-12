Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi Lionel Messi se rapproche du PSG

Publié le 15 décembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Annoncé du côté de Manchester City, ce serait pourtant bien vers le PSG que Lionel Messi se dirigerait à quelques mois de la fin de son contrat. Et ce, pour une raison bien précise.

C’est quasiment acté. The Athletic a récemment contacté une source très proche d’un des cadres du vestiaire du FC Barcelone qui a dévoilé le ressenti global du groupe blaugrana concernant le dossier Lionel Messi. En coulisse, on estimerait que Messi quittera le club à la fin de la saison, soit à l’expiration de son contrat. Et ce serait pour s’engager au PSG où il a reçu deux appels du pied via son ancien coéquipier Neymar et son compatriote Leandro Paredes. Lionel Messi au PSG, ce serait du sérieux.

Lionel Messi au PSG, une affaire bien ficelée ?