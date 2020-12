Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Verratti, Marquinhos déclare sa flamme au PSG

Publié le 15 décembre 2020 à 5h45 par Th.B.

À l’instar d’un des cinq membres du conseil des sages en la personne de Marco Verratti, Marquinhos cultive lui aussi le désir de continuer à s’inscrire dans la durée au PSG, voire d'y finir sa carrière de professionnel.

Pour Téléfoot , Marco Verratti a donné le ton dimanche lors d’une grosse interview avec le média. Le milieu de terrain du PSG ouvrait alors la porte à une certaine continuité au Paris Saint-Germain où il est contractuellement jusqu’à l’été 2024 et où il dispute sa neuvième saison consécutive. « Impossible de me voir partir ? Oui, je suis amoureux de ce club. Faire neuf ans dans la même équipe, ça n’arrive pas à beaucoup de joueurs. Mon rêve, c’est de gagner ici à Paris ». Comme Marco Verratti, Marquinhos fait partie des piliers du PSG, il en est même le capitaine. Au même titre que Verratti, Marquinhos aime le PSG. Mais contrairement à l’Italien, le Brésilien ne dispute que sa huitième saison. Néanmoins, ce ne sera absolument pas la dernière de son point de vue et le capitaine du PSG compte bien en effectuer bien d’autres.

« J’espère finir ma carrière PSG »