Mercato - PSG : L'énorme annonce de Marquinhos sur son avenir au PSG !

Publié le 14 décembre 2020 à 20h45 par D.M.

Marquinhos est revenu ce lundi sur son passage au PSG et n’a pas exclu de terminer sa carrière au sein du club parisien.

Arrivé au PSG en 2013 à l’âge de 19 ans, Marquinhos a gravi les échelons à Paris. L’ancien joueur de l’AS Roma a réalisé, au fil des saisons, de grandes performances jusqu’à devenir aujourd’hui le capitaine du club parisien. Sous contrat jusqu’en 2024, le joueur de 26 ans a changé de statut dans la capitale et n’a pas l’intention d'aller voir ailleurs. Dans un entretien à beIN SPORTS ce lundi, Marquinhos est revenu sur son histoire d'amour avec la formation parisienne et a annoncé qu’il espérait terminer sa carrière au PSG.

« Entre Marquinhos et le PSG, il y a un lien pour la vie »