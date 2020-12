Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse révélation sur l’intérêt du PSG pour Pogba !

Publié le 14 décembre 2020 à 17h15 par Th.B.

Le PSG serait l’une des options viables pour l’avenir de Paul Pogba qui s’écrirait en pointillés à Manchester United. Néanmoins, ce dossier n’aurait pas avancé d’un pouce. Explication.

« Je peux dire que c’est terminé pour Paul Pogba à Manchester United ». Lundi dernier, Mino Raiola lâchait une de ces bombes dont il a le secret. L’agent de la star de Manchester United annonçait publiquement l’épilogue de l’aventure mancunienne du champion du monde tricolore qui a été jusqu’ici plutôt tumultueuse, tant sur le terrain qu’en dehors. Comme d’habitude, le Real Madrid et la Juventus seraient sur les rangs pour le milieu de terrain. Et selon certains médias, le PSG serait également dans la discussion.

Aucune offre du PSG pour Pogba