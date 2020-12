Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane réagit aux envies de départ d'Isco !

Publié le 14 décembre 2020 à 16h00 par La rédaction

Alors que Zinédine Zidane ne lui concède que très peu de temps de jeu, Isco serait désormais ouvert à un départ. Mais l'entraîneur madrilène ne lâche toujours pas son milieu de terrain.

La roue a tourné pour Isco. Arrivé au Real Madrid en 2013, l'ancien de Malaga est annoncé comme un prodige. Sur ses premières saisons avec la Maison Blanche , le milieu de terrain s'est rapidement imposé pour se faire une place privilégiée au sein de l'effectif madrilène. Mais la donne a changé ses derniers mois. Cette saison, l'international espagnol est cantonné au banc, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga. En effet, Isco ne compte que treize petites minutes en Europe et seulement trois titularisations en championnat. La dernière fois que le joueur de 28 ans a débuté un match remonte déjà au déplacement à Valence (4-1), début novembre.

« Isco devrait travailler et oublier ce qui se dit à l'extérieur »