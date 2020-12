Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane n’en a pas terminé avec Gareth Bale !

Publié le 14 décembre 2020 à 12h30 par La rédaction

Au fil des années, la relation entre Zinédine Zidane et Gareth Bale a fini par atteindre un point de non-retour. Parti à Tottenham se relancer en prêt, le Gallois espèrerait toujours revenir au Real Madrid l’été prochain pour aller au bout de son contrat.

Cet été, le Real Madrid n’a enregistré aucune arrivée, mais a enfin fait le tri parmi ses indésirables. Au rayon des ventes, la Casa Blanca s’est séparée d’Achraf Hakimi (Inter Milan), James Rodriguez (Everton) et Sergio Reguilon (Tottenham), mais a aussi prêté d’autres joueurs promis au placard sous les ordres de Zinédine Zidane. C’est le cas de Brahim Diaz, parti renforcer les rangs du Milan AC, mais aussi de Dani Ceballos, retourné porter le maillot d’Arsenal après une première expérience la saison dernière. Gareth Bale quant à lui, s’est envolé avec Sergio Reguilon en direction des Spurs . Parfois idyllique, trop souvent électrique, la relation entre le Gallois et Zinédine Zidane a atteint son point le plus bas la saison dernière. C’est pourquoi un départ de l’ailier semblait inévitable cet été, et s’est soldé par un prêt d’une saison.

Gareth Bale prêt à refaire surface

Le Real Madrid a donc réussi à se débarrasser d’un gros salaire pour un joueur non-utilisé par Zidane, du moins temporairement. Gareth Bale est toujours lié au Real Madrid jusqu’en juin 2022. Ce lundi, AS aurait appris de sources proches du joueur que ce dernier serait particulièrement attentif à la situation de ses anciens coéquipiers. Et la période de trouble traversée par Zinédine Zidane ces dernières semaines aurait fait naître l’espoir pour le Gallois de pouvoir signer son retour en grandes pompes à la fin de la saison, en l’absence du coach. Et même si les dernières sorties des Merengue ont démontré un réveil indéniable, Gareth Bale se prendrait à rêver d’une dernière saison réussie sous ses anciennes couleurs, où il a notamment remporté quatre Ligues des Champions. Un éventuel comeback qui ne ferait pas les affaires du Real Madrid et de Florentino Pérez.

Un retour encombrant ?