Mercato - Real Madrid : Haaland vers un transfert à 100M€ ? Il répond !

Publié le 14 décembre 2020 à 9h00 par A.D.

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland serait dans le collimateur de plusieurs écuries européennes, dont le Real Madrid. Alors qu'il recevra le prix de Golden Boy 2020 ce lundi soir, l'attaquant norvégien a profité de l'occasion pour évoquer son avenir.

Depuis l'explosion d'Erling Braut Haaland au RB Salzbourg en début de saison dernière, l'Europe se l'arrache. Courtisée par les plus grands clubs européens depuis un peu plus d'un an, la pépite norvégienne a choisi de rejoindre le Borussia Dortmund en janvier dernier pour prendre le temps de s'aguerrir, et ce, en dépit de l'intérêt des plus grands clubs européens, dont le Real Madrid. Malgré son échec à l'hiver dernier, Zinedine Zidane serait toujours sur les traces d'Erling Braut Haaland et serait prêt à batailler ferme pour ne pas manquer une nouvelle occasion de le récupérer. De son côté, l'attaquant de 20 ans ne veut pas se laisser distraire par les rumeurs concernant son avenir.

«Je ne pense qu'à jouer avec engagement et à m'améliorer chaque jour»