Mercato - Barcelone : Mino Raiola pourrait relancer l'avenir d'Erling Haaland !

Publié le 13 décembre 2020 à 8h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone verrait les deux clubs de Manchester faire irruption dans le dossier Erling Braut Haaland, un élément serait en mesure d’écarter les deux clubs britanniques de la course à la signature de l’international norvégien.

Arrivé au Borussia Dortmund l’hiver dernier en provenance du RB Salzbourg, Erling Braut Haaland pourrait ne pas faire long feu au sein du club de la Ruhr. Et pour cause, au regard de ses performances de très haut niveau, l’attaquant de 20 ans aurait attiré les regards de plusieurs grandes écuries européens. Parmi celles-ci figureraient le Real Madrid et le FC Barcelone, ainsi que Manchester United et Manchester City. Le natif de Leeds pourrait donc faire son grand retour dans son pays natal en rejoignant l’une des deux écuries de Premier League. Seulement voilà, le fait qu’Erling Braut Haaland soit représenté par Mino Raiola risquerait de mettre à mal ce projet…

Mino Raiola en froid avec Manchester United et Pep Guardiola, un obstacle pour la venue d’Erling Braut Haaland ?