Mercato - Barcelone : Les portes sont ouvertes pour Haaland !

Publié le 13 décembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Afin de tirer un maximum de profit de la vente d’Erling Braut Haaland qui devrait avoir quoi qu’il arrive lieu en 2022 via sa clause, le Borussia Dortmund serait susceptible d’avancer l’échéance. De quoi faire les affaires du FC Barcelone ?

En quête d’un nouveau numéro 9 après lé départ forcé de Luis Suarez à l’Atletico de Madrid lors du dernier mercato, le FC Barcelone s’intéresserait au profil d’Erling Braut Haaland. Et particulièrement le candidat à la présidence Joan Laporta. Pour arriver à ses fins, Laporta serait même enclin à se séparer de Philippe Coutinho et d’Antoine Griezmann en amont pour financer l’opération Haaland. Et alors que le contrat de Haaland court jusqu’en juin 2024, le Borussia Dortmund pourrait vendre le Norvégien dès le prochain mercato.

Une venté dès la fin de la saison ?