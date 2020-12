Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de bluff pour une priorité de Koeman ?

Publié le 13 décembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Dans le viseur du FC Barcelone depuis un bon moment, Eric Garcia ne devrait pas faire faux bond pour s’engager en faveur d’Arsenal. Explications.

Il était la priorité défensive du FC Barcelone lors du dernier mercato et demeure celle de la session hivernale des transferts. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Manchester City, Eric Garcia a refusé les avances des dirigeants mancuniens pour prolonger son engagement comme l’assurait Pep Guardiola en août dernier. La volonté de l’international espagnol est simple : retrouver le Barça qu’il a connu lors de son passage au sein de la Masia . Et Garcia n’aurait pas fait tout ça pour finalement rejoindre Arsenal.

Garcia na va pas snober le Barça pour Arsenal