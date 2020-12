Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Arthur Melo règle ses comptes après son départ !

Publié le 12 décembre 2020 à 13h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il voulait récupérer Miralem Pjanic, le Barça a forcé la main à Arthur Melo pour qu'il rejoigne la Juventus. Une fois que le transfert a été officialisé, le Brésilien a été mis au placard par sa direction jusqu'à la fin de la saison des Catalans. Désormais à la Juve depuis plusieurs mois, Arthur est revenu sur son départ compliqué du FC Barcelone et a fait passer un message à son ancien club.

Le feuilleton Pjanic-Arthur a fait grand bruit cet été. Après une saison catastrophique, le FC Barcelone a décidé de faire un grand ménage dans son effectif et son organigramme. Alors que Ronald Koeman a remplacé Quique Setién, le Barça s'est séparé de plusieurs joueurs, et en particulier de Luis Suarez (Atlético), d'Ivan Rakitic (FC Séville), d'Arturo Vidal (Inter) et de Nelson Semedo (Wolverhampton). Séduit par Miralem Pjanic, la direction du FC Barcelone a trouvé un accord avec la Juventus pour l'échanger avec Arthur Melo. Alors que le Bosnien aurait été tout de suite emballé par un départ en Catalogne, l'ancien de Grêmio aurait été beaucoup plus difficile à convaincre. En effet, de longues semaines de discussions ont été nécessaires pour faire plier Arthur Melo. Une fois que le Brésilien a finalement accepté de rejoindre la Juve, le troc a pu être officialisé. Toutefois, cela n'a pas mis fin aux tensions entre le Barça et Arthur Melo, bien au contraire. Alors que la Liga et la Ligue des Champions ont été décalées à cause du coronavirus, le milieu de terrain de 24 ans n'a pas été utilisé à la reprise post-confinement par le FC Barcelone et a dû attendre de rejoindre la ville de Turin pour retrouver la compétition. Autant de moments difficiles qu'Arthur Melo n'a pas du tout oublié. Lors d'un entretien accordé à Marca , le Brésilien est revenu sur son départ compliqué du FC Barcelone et a laissé entendre qu'il avait toujours une dent contre son ancien club.

«J'aurais aimé que les choses se passent différemment, mais...»