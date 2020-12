Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre dans le dossier Haaland !

Publié le 12 décembre 2020 à 11h00 par Th.B.

Le FC Barcelone en pincerait pour Erling Braut Haaland via certains candidats à la présidence du club. Et bonne nouvelle pour le Barça, le buteur du Borussia Dortmund devrait être disponible sur le marché l’été prochain, mais pas à n’importe quel prix…

Ces derniers temps, le nom d’Erling Braut Haaland revient avec insistance du côté du FC Barcelone. Et particulièrement depuis l’annonce de la candidature de Joan Laporta. L’ancien président du FC Barcelone passé par le club blaugrana de 2003 à 2010, ferait du Norvégien l’un des grands piliers de son projet pour le Barça avec la prolongation de contrat de Lionel Messi. Pour ce faire, les sacrifices d’Antoine Griezmann et de Philippe Coutinho seraient des possibilités. Et bien que le Borussia Dortmund ait assuré à maintes reprises récemment que la pépite de 20 ans qui est sous contrat jusqu’en juin 2024 ne bougera pas, la vérité serait tout autre.

Une vente de Haaland lors du prochain mercato estival !