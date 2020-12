Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo inquiété par le Barça pour Alaba ? La réponse

Publié le 12 décembre 2020 à 10h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, David Alaba représente une grosse opportunité de marché pour les grosses écuries européennes, et en particulier pour le PSG et le Real Madrid, qui seraient prêts à sauter sur l'occasion. Le FC Barcelone auraient également pu se positionner, mais il n'aurait pas les moyens de répondre aux demandes faramineuses du défenseur du Bayern.

Arrivé au Bayern à l'été 2011, David Alaba pourrait s'en aller après 10 ans de bons et loyaux services. En effet, le défenseur autrichien sera en fin de contrat le 30 juin et est très loin d'une prolongation avec le club bavarois comme l'a confirmé Herbert Hainer. « Il n'y a rien de nouveau, nous avons fait une très bonne offre à la direction de David Alaba parce qu'il est un très bon joueur à nos yeux. Cette offre a été rejetée. Nous avons alors retiré notre offre de la table. Voilà l'état des lieux », avait précisé le président du Bayern lors d'un entretien accordé à Sport 1 . Alors que le PSG et le Real Madrid, notamment, seraient prêts à profiter de la situation contractuelle de David Alaba pour se jeter sur lui, le Barça, quant à lui, devrait passer son tour.

David Alaba serait beaucoup trop gourmand pour le Barça