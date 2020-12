Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Haaland, Griezmann, Coutinho… Un séisme se prépare au Barça !

Publié le 11 décembre 2020 à 18h30 par Bernard Colas mis à jour le 11 décembre 2020 à 18h40

Favori à la succession de Josep Maria Bartomeu à la tête du FC Barcelone, Joan Laporta a de grosses ambitions pour relancer le club culé, et s’intéresserait notamment à Erling Haaland. Pour parvenir à ses fins, l’ancien président du Barça serait d’ailleurs prêt à faire des sacrifices importants…

En attendant les élections pour la présidence du FC Barcelone qui auront lieu le 24 janvier prochain, chaque candidat développe son programme pour rafler les suffrages. Parmi eux, on retrouve notamment Joan Laporta, l’un des grands favoris pour prendre la succession de Josep Maria Bartomeu. L’ancien président du Barça, qui brigue un troisième mandat, a déjà affiché le souhait de convaincre Lionel Messi de rester chez les Blaugrana , mais il compte également injecter du sang neuf pour relancer le club culé. « Si je suis président, nous enverrons un message au monde pour lui dire que nous sommes de retour. Nous allons ramener de la joie et les grands joueurs voudront venir, mais l'essentiel est de donner confiance à ceux qui sont déjà là », confiait-il récemment au micro de Radio Catalunya . D’après la presse espagnole, Joan Laporta verrait les choses en grand et compterait notamment s’attacher les services d’Erling Haaland, le phénomène du Borussia Dortmund. Depuis son arrivée en Allemagne, l’attaquant de 20 ans a déjà inscrit 33 buts en 32 apparitions sous le maillot jaune, de quoi susciter des convoitises, d’autant qu’Haaland pourrait être disponible pour un prix dérisoire l’été prochain. Cette semaine, le journaliste Oriol Domènech a annoncé sur Esport3 que Mino Raiola avait négocié une clause avec le Borussia Dortmund lors de l’arrivée du joueur en janvier dernier lui permettant de partir après deux saisons, soit à l’été 2021, pour 75M€.

Laporta voudrait vendre Griezmann et Coutinho pour Haaland