Mercato - PSG : Nouvelle révélation sur un départ de Neymar l’été prochain !

Publié le 11 décembre 2020 à 17h15 par B.C.

Heureux au PSG, Neymar n’a toutefois pas encore prolongé son bail avec le club de la capitale, de quoi rendre son avenir incertain. Ainsi, Nasser Al-Khelaïfi pourrait réclamer une somme importante pour le transfert de la star brésilienne, de quoi écarter de nombreuses options.

Etincelant lors de la victoire du PSG face à l’Istanbul Basaksehir (5-1) avec 3 buts au compteur, Neymar n’a pas caché sa joie au coup de sifflet final, imaginant son avenir dans la capitale. « Je suis très heureux ici, à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers. L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu'on discute. Nous avons une très bonne relation, je suis très heureux et à voir ce qu'il se passera à l'avenir », confiant Neymar au micro de RMC. Ainsi, une prolongation du Brésilien à Paris semble en bonne voie, mais rien n’est encore acté malgré l’existence de discussions. Comme vous l’avait révélé le10sport.com, Neymar attend de voir la proposition du PSG avant de s’imaginer prolonger son bail courant jusqu’en juin 2022. Une information confirmée par Le Parisien ce jeudi, expliquant que l’attaquant souhaitait avoir des garanties sportives sur l’avenir du projet sportif du PSG. Alors que Neymar reste un joueur convoité sur le marché, notamment à Barcelone où plusieurs pré-candidat à la présidence du club catalan souhaiteraient le rapatrier, Nasser Al-Khelaïfi aurait fixé un prix important pour Neymar s’il venait à ne pas prolonger d’ici le prochain mercato estival selon L’Equipe , de quoi écarter un possible départ.

Avec les exigences d’Al-Khelaïfi, difficile d’envisager un départ pour Neymar…