Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman pourrait souffler pour cette priorité hivernale !

Publié le 12 décembre 2020 à 12h00 par A.D.

Ce jeudi, The Sun a annoncé qu'Arsenal pourrait mettre des bâtons dans les roues du FC Barcelone pour Eric Garcia. Une information totalement balayée par la presse espagnole.

Arrivé cet été au FC Barcelone, Ronald Koeman voudrait absolument s'attacher les services d'Eric Garcia. Alors qu'elle n'a pas quitté Manchester City cet été, la pépite espagnole de 19 ans pourrait être recrutée gratuitement au mois de juin, ou à moindre coût cet hiver. Ce qui pourrait faire les affaires du Barça, mais également d'Arsenal. En effet, d'après les dernières indiscrétions de Martin Blackburn, les Gunners de Mikel Arteta pourraient tenter leur chance pour Eric Garcia et ainsi jouer un mauvais tour au Barça sur ce dossier. Mais à en croire Francesc Aguilar, cette information du journaliste du Sun serait totalement fausse.

Arsenal totalement hors jeu pour Eric Garcia ?

Sur son compte Twitter , Francesc Aguilar, journaliste espagnol, a expliqué clairement qu'Arsenal n'allait en aucun cas rafler la mise pour Eric Garcia. D'une part, le jeune défenseur central de Manchester City serait déjà tombé d'accord avec le FC Barcelone. D'autre part, l'intérêt de Mikel Arteta pour Eric Garcia ne serait qu'un « pari » de The Sun , et en l'occurence de Martin Blackburn. Ronald Koeman et le Barça n'auraient donc pas à se méfier d'Arsenal pour ce dossier prioritaire.