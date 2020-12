Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Première bonne nouvelle pour le mercato de Claude Puel ?

Publié le 12 décembre 2020 à 5h45 par Th.B.

L’ASSE voudrait renforcer le secteur défensif de Claude Puel et songerait à recruter William Saliba, son ancienne pépite pour qui un départ d’Arsenal courant janvier serait bel et bien programmé.

Recruté à l’été 2019 puis prêté dans la foulée pour l’intégralité de l’exercice précédant à l’ASSE, William Saliba (19 ans) n’impressionne pas vraiment Mikel Arteta depuis qu’il a intégré l’effectif des Gunners cet été. En effet, à Arsenal, le défenseur central français n’a toujours pas disputé la moindre minute en match officiel avec l’équipe première. Une situation qui ne fait ni les affaires du joueur et du club qui est gêné par les blessures et les indisponibilités dans ce secteur de jeu. Un départ en prêt serait donc dans les tuyaux et pourrait se concrétiser lors du mercato hivernal, moment où l’ASSE aurait ses chances de frapper juste alors que le club stéphanois serait ouvert à un retour de son ancien défenseur.

William Saliba va prendre la porte à Arsenal…