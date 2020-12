Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet élément qui confirme que le FC Barcelone n’envisage pas le retour de Neymar…

Publié le 12 décembre 2020 à 13h15 par La rédaction

Il se confirme que le FC Barcelone ne programme absolument pas un retour de Neymar. Explication.

Alors qu’après les déclarations de Neymar sur sa volonté de reconstituer son duo avec Messi, l’hypothèse de son retour au FC Barcelone avait été soulevée, d’autant que certains candidats à la présidence du club, comme Jordi Farré, en ont fait leur axe principal de campagne, le10sport.com avait analysé qu’un tel projet était irréaliste compte tenu de l’état financier du club catalan.

Tous sur Haaland…