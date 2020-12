Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi incité à snober le PSG... pour suivre les traces de Maradona !

Publié le 12 décembre 2020 à 7h00 par A.C.

Kevin-Prince Boateng, ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone, est persuadé que le sextuple Ballon d’Or devrait imiter Diego Armando Maradona.

Les prochains mois seront cruciaux pour Lionel Messi. Tout commencera le 24 janvier prochain, avec l’élection du président du FC Barcelone. A partir de là, on pourra commencer à voir s’il est possible de voir Messi prolonger son contrat avec le Barça, ou s’il se dirige vers un départ en fin de saison. Pour aller où ? Si en Italie on parle beaucoup de l’Inter, les clubs capables de recruter Messi semblent être au nombre de deux : le Paris Saint-Germain et Manchester City. D'ailleurs, le PSG semble déjà effrayer les différents candidats à la présidence du Barça.

« Ça serait dingue que Messi fasse comme Maradona et aille au Napoli »