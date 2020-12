Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une premiere tendance claire pour l'un des gros dossiers du moment ?

Publié le 11 décembre 2020 à 22h00 par A.C.

Plusieurs pré-candidats à la présidence du FC Barcelone auraient un objectif en commun.

On y est presque. Dan un peu plus d’un mois se tiendront les élections pour la présidence du FC Barcelone. Un rendez-vous capital pour le club, après l’énorme crise qui a accompagné Josep Maria Bartomeu ces dernières années. Cette élection est également importante pour l’avenir de l’effectif du Barça, puisque c’est le nouveau président qui décidera des grands axes du recrutement. Cela concernera les joueurs... mais également l’organigramme barcelonais, qui pourrait prendre un accent allemand ! A en croire les informations d’ Esport3 , plusieurs pré-candidats souhaiteraient placer Michael Zorc, actuellement au Borussia Dortmund, au poste de directeur sportif.

Ça ne sera pas simple pour Zorc, mais...