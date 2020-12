Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette terrible annonce sur l’avenir de Stéphane Ruffier !

Publié le 11 décembre 2020 à 21h45 par La rédaction

Après de longs mois de conflit avec Claude Puel et la direction, Stéphane Ruffier devrait être licencié par l’AS Saint-Étienne pour faute grave. À 34 ans, le portier risquerait de raccrocher les crampons au lieu de rebondir ailleurs.

Difficile d’imaginer il y a encore un an que l’histoire d’amour entre Stéphane Ruffier et l’AS Saint-Étienne pourrait se terminer ainsi. En conflit avec son entraîneur Claude Puel, l’international français a été mis à l’écart du groupe professionnel en février 2020. Désormais mis à pied par la direction stéphanoise, le portier de 34 ans ne semble pas proche de voir le bout du tunnel. Pire encore, L’Équipe a dévoilé ce jeudi que l'AS Saint-Étienne devrait le licencier pour faute grave dans un futur très proche.

« Ruffier n’est plus grand-chose professionnellement »