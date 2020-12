Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Haaland passe à la vitesse supérieure !

Publié le 12 décembre 2020 à 9h30 par Th.B.

Apprécié de certains candidats à la présidence du FC Barcelone, Erling Braut Haaland ferait également tourner la tête de plusieurs cadors européens à l’image des deux clubs de Manchester, prêts à se disputer les services du Norvégien.

Et si Erling Haaland poursuivait sa carrière au FC Barcelone. Depuis le départ pour l’Atletico de Madrid de Luis Suarez lors du dernier mercato, le Barça se retrouve diminué à la pointe de son attaque. Et pour pallier ce problème, Joan Laporta aurait un plan bien précis. Candidat et l’un des favoris à la présidence du FC Barcelone dont les élections se tiendront le 24 janvier prochain, Laporta cultiverait le désir de recruter Erling Braut Haaland selon La Cuatro. Et pour ce faire, l’ancien président du FC Barcelone prévoirait de se séparer de Philippe Coutinho et d’Antoine Griezmann afin de renflouer ses caisses et grandement financer l’opération Haaland. Cependant, le FC Barcelone semble faire face à une forte concurrence.

Ça chauffe à Manchester pour Haaland