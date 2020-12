Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Le nouveau coup de cœur de Leonardo a tranché !

Publié le 12 décembre 2020 à 7h45 par A.C.

Suivi par le PSG, mais également par le Real Madrid, la Juventus ou encore Manchester United, Nuno Mendes semble avoir les idées claires au sujet de son avenir.

Il pourrait bien être le gros dossier des prochaines sessions de mercato. A seulement 18 ans, Nuno Mendes affole déjà le marché, puisqu’il aurait tapé dans l’œil de Leonardo et du Paris Saint-Germain. Arrière gauche de formation il a commencé à se faire une place au Sporting Lisbonne, mais ses prestations ne semblent pas avoir seulement charmé le PSG. Le Real Madrid le suivrait depuis aout dernier déjà, alors qu’entretemps la Juventus et Manchester United se seraient joint à la course.

Nuno Mendes se voit comme le nouveau Marcelo du Real Madrid