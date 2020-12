Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid sur le point de rafler la mise pour Alaba ? La réponse !

Publié le 12 décembre 2020 à 0h15 par A.C.

Tout ne serait pas perdu pour le Paris Saint-Germain, dans la course à David Alaba.

En fin de contrat, David Alaba attise énormément de convoitises. Le Paris Saint-Germain le suivrait de près, sous les indications de Thomas Tuchel, mais ce serait également le cas du Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus ou encore Manchester City. La bonne nouvelle, c’est qu’une prolongation au Bayern Munich semble toujours plus improbable. « Il n'y a rien de nouveau, nous avons fait une très bonne offre à la direction de David Alaba parce qu'il est un très bon joueur à nos yeux » a expliqué Herbert Hainer, président du club munichois. « Cette offre a été rejetée. Nous avons alors retiré notre offre de la table. Voilà l'état des lieux ». Ce vendredi, MARCA a toutefois laissé entendre que le PSG n’aurait pas les faveurs d’Alaba, qui préfèrerait plutôt continuer sa carrière en Espagne et plus précisément au Real Madrid.

Le Real Madrid refroidit par Alaba ?