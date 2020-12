Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quel indésirable du Barça pourrait intéresser l’OM contre Kamara ?

Publié le 12 décembre 2020 à 5h00 par T.M.

Intéressé par Boubacar Kamara, le FC Barcelone envisagerait de proposer certains de ses indésirables à l’OM. Mais qui pourrait entrer dans la balance ?

Déjà annoncé sur le départ de l’OM cet été, Boubacar Kamara pourrait ne pas s’éterniser sur la Canebière. Sous contrat jusqu’en 2022, le joueur d’André Villas-Boas pourrait donc partir dans les prochains mois et ce vendredi, les rumeurs étaient nombreuses autour du Marseillais. En Espagne, il a notamment été question d’un intérêt du FC Barcelone, qui suivrait déjà Kamara depuis 4 ans. Sous le charme, les Blaugrana pourraient donc tenter leur chance et pour cela, Mundo Deportivo a annoncé que le plan pourrait être de proposer certains joueurs indésirables à l’OM en échange du Français.

Une grosse opération autour de Kamara ?

Dans ce scénario, la question est donc de savoir qui pourrait entrer dans la balance et possiblement intéresser l’OM en échange de Boubacar Kamara. En réussite actuellement, Marin Braithwaite est toutefois loin de faire l’unanimité en Catalogne. Dans la même temps, André Villas-Boas recherche toujours un attaquant. Pourrait-il être le Danois ? Junior Firpo pourrait également plaire à l’OM. En effet, à gauche, Jordan Amavi est dans sa dernière année de contrat et un départ libre est de plus en plus évoqué. Une perte qu’il faudra alors pallier et l’Espagnol pourrait être une solution. Samuel Umtiti pourrait aussi être une belle monnaie d’échange. Miné par les blessures, le Français ne semble plus entrer dans les plans du Barça. Et avec le possible départ de Duje Caleta-Car à l’avenir, l’arrivée d’Umtiti pourrait venir renforcer le secteur défensif.