Mercato - Barcelone : Lionel Messi pourrait recevoir un incroyable appel du pied…

Publié le 12 décembre 2020 à 4h45 par T.M.

Alors que l’avenir de Lionel Messi est au centre des discussions, à l’Atlético de Madrid, Koke estime qu’avec la présence de Luis Suarez cela pourrait possible le convaincre.

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Actuellement à Barcelone, l’Argentin est dans sa dernière année de contrat. Le futur président blaugrana aura donc fort à faire pour tenter d’obtenir l’accord du sextuple Ballon d’Or pour une prolongation. Si cela n’était pas le cas, Messi pourrait partir librement à la fin de la saison. D’ailleurs, depuis la sortie de Neymar, une arrivée au PSG fait de plus en plus parler. Mais tout le monde a son avis dans ce dossier… même à l’Atlético de Madrid. Dans un entretien accordé à As , Koke a évoqué une possible arrivée de Lionel Messi chez les Colchoneros, où il pourrait reformer la paire avec Luis Suarez.

« Peut-être qu’en lui parlant de Luis Suarez… »