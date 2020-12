Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman restera au Barça, si…

Publié le 12 décembre 2020 à 14h00 par Th.B.

Bien qu’il dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2022, Ronald Koeman pourrait être remercié en amont en raison des présidentielles au FC Barcelone. Cependant, un candidat compte sur lui et sur le long terme.

Arrivé en août dernier après le cataclysme du Bayern Munich, Ronald Koeman a débarqué afin de ramener de l’ordre et de la stabilité au sein de l’effectif du FC Barcelone. Légende de Wembley en 1992, le technicien néerlandais dispose d’une belle aura au Barça . Mais pas de quoi lui assurer un avenir serein en Catalogne pour Victor Font qui, bien qu’il se soit récemment montré reconnaissant de sa venue dans un moment si délicat, fait de Xavi Hernandez son entraîneur idéal. D’autres candidats aux élections présidentielles du FC Barcelone partageraient la position de Font, mais pas Agustí Benedito.

« J'espère que Koeman va ouvrir une longue étape qui nous aidera à retrouver notre jeu »