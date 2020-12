Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real : Les planètes s’alignent pour le deal Pogba…

Publié le 12 décembre 2020 à 16h00 par La rédaction

Un nouvel élément vient confirmer qu’un transfert de Paul Pogba se précise pour le mercato d’hiver, au Real ou ailleurs.

Selon les derniers échos des médias anglais, et notamment du tabloïd The Sun , le board de Manchester United aurait été particulièrement agacé par la sortie médiatique de Minao Raiola, annonçant que Pogba était malheureux et déterminé à partir. Au point que le club mancunien aurait décidé de lâcher le Français dès cet hiver mais à un prix : 105 millions d’euros, soit le montant déboursé pour son transfert.

Il ne reste que la question du prix

Pour le deal Pogba-Real ou Pogba-Juve, que Mino Raiola doit avoir sous le coude pour s’être autant avancé médiatiquement en vue d’un départ du milieu français, les planètes sont donc en train de s’aligner, MU ayant accepté le principe d’un transfert. Il reste désormais la question du prix, mais sur une exigence de départ de 105 millions, Raiola peut espérer que Manchester lâche aux environs de 80 millions, ce qui rendra l’opération tout à fait crédible.