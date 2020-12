Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola mis clairement sous pression par Paul Pogba pour son départ ?

Publié le 12 décembre 2020 à 9h45 par La rédaction

Depuis qu'il a ouvert la porte pour le départ de Paul Pogba, Mino Raiola s’active pour lui trouver une porte de sortie. Et l'agent du Français aurait intérêt d'y arriver. Explications

Après quatre années passées avec le maillot de Manchester United, l’histoire d’amour entre les Red Devils et Paul Pogba semble bel et bien consumée. À 27 ans, le champion du monde français ne supporterait plus d’être poussé sur le banc par Ole Gunnar Solskjaer. Son agent, Mino Raiola s’activerait donc pour lui trouver une porte de sortie. Plusieurs clubs seraient déjà sur les rangs pour recruter le milieu de terrain, parmi lesquels le PSG, le Real Madrid ou la Juventus. Et pour l’avenir de la collaboration entre Paul Pogba et Mino Raiola, il faudrait que l’agent trouve un dénouement heureux au plus vite pour son client…

Pogba prêt à se séparer de Raiola s’il ne quitte pas Manchester United ?